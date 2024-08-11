В России разработали «умный» чум

В Красноярском крае разработали «умный» чум для коренных малочисленных народов Севера, который работает по принципу современных технологий «умного дома». Об этом рассказал Николай Апросимов, руководитель проектного офиса «Аяна». Он подчеркнул, что традиционное жилье эвенков не менялось с XIX века, и теперь настало время адаптировать его под современные реалии, внедрив в чум искусственный интеллект.

Этот модернизированный чум оснащён спутниковой связью с доступом в Интернет и голосовым помощником, который может управлять отоплением, освещением и даже вызывать экстренные службы. Жители «умного чума» смогут наблюдать за выпасом оленей с помощью квадрокоптера, пользоваться телемедициной, порталом «Госуслуги» и обучаться родному языку. Апросимов отметил, что теперь эвенки смогут быть на связи с миром даже в отдалённых районах.

Президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Артур Гаюльский добавил, что модернизация бытовых условий — это важный шаг для развития традиционной экономики. Он также подчеркнул, что доступ к Интернету поможет снизить отток молодёжи и создаст новые возможности для ведения бизнеса среди коренных народов.