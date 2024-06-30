В России разработали уникальную плату для серверов

Российская компания «Е-Флопс» анонсировала завершение разработки новой системной платы для серверов под названием «Ключевская». Она отличается компактными размерами, двумя сокетами для процессоров и модульной конструкцией, что делает её удобной для различных серверных решений. Плата предназначена для использования с оперативной памятью DDR4 (RDIMM, LRDIMM) на частоте 3200 МГц, поддерживая до 12 слотов, работающих через шесть каналов.

Новинка спроектирована для работы с процессорами на архитектуре ARM64, с поддержкой до двух процессоров, каждый с не более чем 48 ядрами и частотой до 2,2 ГГц. Она также обеспечена 80 линиями PCI-E, встроенными контроллерами USB 2.0 и гигабитным Ethernet, хотя USB 2.0 сегодня считается устаревшим интерфейсом.

Помимо основных характеристик, на плате есть разъёмы для SSD NVMe, слоты PCIe 4,0×16 для расширений и поддержка горячей замены. Она также предусматривает возможность подключения дополнительных сателлитных плат, которые позволяют расширять функциональность сервера, включая увеличение числа процессоров до четырёх и ускорение обмена данными между ними.