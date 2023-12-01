В России разработали уникальную технологию повышения урожайности

Молодые учёные РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева занялись исследованием применения коротких пептидов в сельском хозяйстве с целью улучшения урожайности и устойчивости растений. Это инновационное направление агротехнологий, направленное на повышение качества урожаев и всхожести семян. Короткие пептиды, используемые растениями для обмена информацией между клетками, могут повысить устойчивость к стрессовым условиям, болезням и вредителям.

Хотя применение коротких пептидов в медицине изучено, их использование в сельском хозяйстве пока мало исследовано. Однако учёные уже заметили, что эти пептиды обладают быстрее наступающим эффектом по сравнению с другими видами пептидов. В результате предварительных лабораторных испытаний, где обрабатывались семена, учёные отметили увеличение всхожести на 20-30% и ускорение прорастания на 10-15%.

Дальнейшие этапы включают оценку роста и развития растений после обработки пептидами в лабораторных условиях, а затем полевые опыты для оценки качества урожая. Исследования проводятся в рамках программы «Приоритет-2030» и призваны внести вклад в развитие инновационных технологий в сельском хозяйстве.