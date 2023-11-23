В России разработали универсальное обеззараживающее покрытие

В Новосибирском государственном университете создали покрытие, способное удалять вредные химические соединения и биомолекулы вирусов с поверхности разных материалов. Учёные из Института химических технологий разработали этот состав, который прошёл успешные испытания, подтвердив высокую эффективность в обеззараживании.

Особенностью нового покрытия является его универсальность — оно подходит как для пористых, так и для гладких поверхностей. Также отмечено, что это покрытие может использоваться на протяжении длительного времени, что делает его практичным и долговечным средством. Отличительной чертой разработки является её низкая стоимость, что открывает перспективы применения в различных областях, включая лаборатории, учебные заведения, медицинские учреждения и другие общественные места.

Директор Института химических технологий НГУ, Денис Козлов, подчеркнул, что новое покрытие можно успешно использовать для обработки больших по площади поверхностей, таких как стены, пол и предметы мебели. Его эффективность не зависит от типа освещения, будь то солнечный свет или искусственное освещение. Это открытие предоставляет эффективный способ обеззараживания различных поверхностей, что важно для обеспечения безопасности в общественных местах.