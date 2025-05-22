В России разработали установку для безвредного сжигания торфа

Учёные НИУ «МЭИ» создали уникальную тепловую установку, способную перерабатывать торф без выброса углекислого газа в атмосферу. По данным университета, новая разработка предназначена для модернизации или замены угольных и мазутных теплоэлектроцентралей. Технология основана на газификации топлива с последующим кислородным сжиганием газа, что позволяет улавливать выделенный углекислый газ и безопасно его хранить.

В отличие от традиционных угольных и газовых станций, установка эффективно работает даже с биотопливом с высокой влажностью, например, торфом. Здесь тепло от конденсации пара возвращается в цикл, что увеличивает эффективность. Разработчики отмечают, что подобные решения особенно актуальны для небольших станций в регионах с трудной логистикой или залежами местного топлива. Это не только снижает выбросы CO2, но и помогает улучшить экологические показатели.

Проект курирует заведующий кафедрой моделирования и проектирования энергетических установок НИУ «МЭИ» Константин Плешанов. Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда. Ректор университета Николай Рогалев считает, что такие технологии играют ключевую роль в переходе на экологичное производство энергии.