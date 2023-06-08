В России разработали устройства дополненной реальности для промышленности

Российские учёные разработали новую технологию для использования дополненной реальности (AR) в промышленности и транспорте. Они создали оптический модуль AR, который можно безопасно встраивать в лобовые стекла автомобилей, поездов и самолётов. Этот модуль выдерживает экстремальные температуры и устойчив к механическим и химическим воздействиям. Он также легче и более эффективно передаёт изображение.

Традиционные устройства дополненной реальности используют оптический модуль-комбинер для объединения реального и виртуального изображений для пользователя. Однако такие модули имеют недостатки, такие как чувствительность к пыли и повреждениям, низкая яркость изображения и трудность изготовления многослойных устройств. Некоторые разработчики применяют голографический метод с использованием фотополимеров, но они требуют защитных покрытий и неустойчивы к влаге и высоким температурам.

Учёные ИТМО разработали новое поколение оптических модулей-комбинеров для устройств дополненной реальности. Они использовали фототерморефрактивное стекло, чтобы создать волноводную пластину с высокоэффективными объёмными брэгговскими решётками. Этот новый модуль более прочный, легче, не бликует и передаёт изображение с большей эффективностью. Он также устойчив к влаге, абразивам, высоким и низким температурам, и не подвержен загрязнениям.

Учёные планируют дальнейшее развитие технологии, включая создание полноцветного изображения, увеличение количества голограмм и расширение поля зрения. Они видят потенциал для использования этого устройства в различных областях, таких как промышленность, строительство и транспорт. Этот проект был выполнен в научно-исследовательском центре оптического материаловедения, ИТМО, под руководством профессора Николая Никонорова и получил поддержку программы «Приоритет-2030».