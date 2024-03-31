В России разработали устройство для анализа структуры вещества в реальном времени

В НИТУ МИСИС создана экспериментальная установка для наблюдения за изменениями в материалах в режиме реального времени. Она использует нанограммы вещества для точного анализа.

Учёные обычно изучают фазовые переходы полимеров с помощью традиционных методов, но они не всегда точны из-за сложных химических процессов. Новый метод, который сочетает нанокалориметрию с поляризационной микроскопией, позволяет проводить исследования за миллисекунды.

Установка имеет модульную конструкцию, что позволяет интегрировать её с другими приборами, такими как рентгеновские аппараты и микроскопы. Это расширяет спектр возможностей прибора и находит применение в различных отраслях науки и промышленности, включая материаловедение.