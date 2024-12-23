В России разработали устройство для экспресс-тестов на ВИЧ и сифилис

Учёные Тюменского медуниверситета создали устройство, которое позволяет быстро провериться на пять опасных заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулёз и гепатиты B и C. В пресс-службе ТюмГМУ рассказали, что использовать новинку сможет даже человек без медицинской подготовки. Устройство одноразовое, что исключает риск передачи инфекций, а результат виден сразу на тест-полосках.

В планах разработчиков сделать устройство компактным — размером с обычную ручку. Они отмечают, что тест можно будет приобрести в аптеках или получить в фельдшерско-акушерских пунктах. Такая доступность позволит своевременно выявлять болезни, что особенно важно для их лечения на ранней стадии.

Проект получил поддержку Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Учёные считают, что их изобретение поможет не только сэкономить время, но и станет важным шагом в профилактике социально значимых заболеваний.