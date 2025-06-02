В России разработали устройство для перекачивания жидкости магнитным полем

Исследователи из НИИ механики МГУ создали прототип насоса-дозатора, который можно контролировать дистанционно при помощи магнитного поля. Новое устройство способно дозировать жидкости с высокой точностью, при этом само управление осуществляется снаружи, без необходимости прямого контакта.

Основой насоса стала магнитная жидкость, внутри которой размещено тело, реагирующее на воздействие магнитного поля. Для управления используется однородное внешнее магнитное поле, которое концентрируется внутри системы. Это позволяет регулировать скорость дозирования и работать с различными типами жидкостей, сохраняя высокую точность подачи.

Как отметила ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики Дарья Пелевина, предложенная технология открывает новые возможности в создании компактных и эффективных устройств. Благодаря использованию внешнего магнитного поля размеры насоса можно значительно уменьшить, что делает его подходящим для задач, где ограниченно пространство для размещения оборудования.