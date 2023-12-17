В России разработали устройство для поиска нефти в жидкости

Учёные из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), разработали новое устройство — импульсный уровнемер, предназначенный для изучения многослойных жидкостей. Это устройство может использоваться в нефтяной промышленности, особенно на этапах хранения и сепарации нефти.

Существующие уровнемеры подходят только для однородных сред и сталкиваются с трудностями в измерении многослойных сред. Например, в нефтедобывающей промышленности в резервуарах может быть не только нефть и подтоварная вода, но и промежуточные слои эмульсии неизвестной природы.

Новый TDR-уровнемер из Томска использует принцип референсной импульсной рефлектометрии (TDR): зондирующий импульс отправляется в жидкость, отражается от границ между слоями и предоставляет информацию о составе смеси и их границах. Это устройство модернизировано на основе микроволнового уровнемера, внесены изменения в измерительный зонд и добавлены элементы с управляемыми параметрами.

Разработчики подчёркивают, что новый метод позволяет не только определить границы между слоями, но и узнать состав и параметры каждого слоя без дополнительной калибровки. Проект проводится при поддержке Проектной инженерной школы, ТУСУР, и рассматриваются варианты серийного выпуска с участием промышленных партнёров, таких как АО «НИИПП» и АО «НПФ «Микран».