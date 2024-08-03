В России разработали устройство для зарядки гаджетов от одежды

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали уникальное устройство — трибоэлектрический наногенератор (ТЭНГ). Этот компактный прибор превращает механическую энергию трения в электричество. Представьте, что можно подзарядить смартфон просто от трения ткани одежды при ходьбе. Новинка генерирует напряжение до 170 В, что почти в два раза больше, чем у аналогичных устройств.

В ТЭНГ используется не только эффект электромагнитной индукции, но и контактная электрификация, при которой заряды образуются при контакте разных материалов. Такой подход обеспечивает стабильный источник энергии, независимо от внешних условий. Например, можно получать электроэнергию от простых движений, таких как ходьба или бег, благодаря взаимодействию материалов.

Контактная электрификация происходит, когда два разных материала касаются друг друга. На их поверхностях образуются положительные и отрицательные заряды, и при разделении возникает разность потенциалов, что вызывает электрический ток. Этот метод позволяет ТЭНГ работать эффективно, превращая повседневные механические движения в полезное электричество.