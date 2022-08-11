В России разработали вакцину от нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.5

По словам учёного, препарат уже на руках у специалистов, сейчас решается вопрос о том, как ввести вакцину в гражданский оборот. Гинцбург отметил, что ВА.5 сильно мутировал по сравнению с предыдущими подвидами, из-за чего нужно менять и антигенный состав вакцинного штамма.

«Фактически он уже есть в Институте Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот. Он нацелен на ВА.5, но защищает и от ВА.1, ВА.2», — объяснил Гинцбург.

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