В России разработали "ВКонтакте" для школьников

”Социальные сети — это отдельный сегмент «ВКонтакте», который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведём презентацию”, — сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Сообщается, что социальной сетью для школьников занимались в рамках цифровой образовательной среды в Министерстве просвещения. На данный момент информация о точной дате выхода социальной сети не разглашается.

Помимо прочего, Кравцов сообщил и о других планах Минпросвещения. В частности, организация, в рамках цифровой образовательной среды, намерена заняться созданием отдельных цифровых учебных материалов для учителей.