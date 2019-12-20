В России разработали военный корабль собранный из стеклопластика

Отличительной особенностью новинки является тот факт, что корабль оснащен самым большим в мире корпусом, собранным из монолитного стеклопластика. По словам представителей Министерства обороны России, прямо сейчас на корабле уже завершены все работы, связанные с формированием корпуса и оборудованием его необходимыми системами и механизмами. Что касательно полноценного спуска корабля на воду, то данное мероприятие запланировано на начало 2020 года.

Что же касательно сегодняшнего дня, то сейчас специалистам необходимо выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем — в общем довести судно до состояния полной боеготовности.