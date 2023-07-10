В России разработали «замену» системе SWIFT

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали децентрализованную систему межбанковских сообщений (ДСМС) и представили ее рабочий интерфейс.

Призванная заменить глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT ДСМС основана на технологии блокчейн и не имеет единого оператора, который может принудительно отключить участника или каким-либо образом изменить данные, подчеркнул директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков.

У системы просто нет одного центра и «пульта управления», все ее пользователи имеют доступ к необходимой информации и могут обмениваться банковскими сообщениями без ограничений, которые есть у SWIFT, пояснил специалист. По его словам, система уже готова к применению.

Разработка ДСМС началась в апреле 2022 года, в конце июля был готов её прототип. За год проект протестировали более десяти финансовых организаций. В настоящее время компоненты системы применяются в Платформе информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, создаваемой Российским союзом промышленников и предпринимателей.