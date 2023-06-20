В России разработали защищающий от радиации материал

Исследователи из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Малайзии предложили альтернативу свинцу — синтезированный ими полимерный композит защищает от рентгеновских лучей и гамма-излучения. Работа ученых опубликована в журнале Radiation Physics and Chemistry.

Свинец — самый распространенный материал для экранирования от радиоактивного гамма-излучения. Однако он сам по себе является токсичным, что опасно как для окружающей среды, так и для организма — при высоком его содержании в организме нарушается работа нервной системы и головного мозга, что может привести к смерти.

Ученые из УрФУ и Малайского технологического университета синтезировали образцы нового экранирующего материала — композита из эпоксидной смолы с наполнителем из наночастиц оксида цинка. Чистые полимеры плохо ослабляют радиацию, однако их экранирующую способность можно повысить за счет добавки элементов с более высокими атомными номерами, объясняет один из исследователей, профессор кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Олег Ташлыков.

Свинец экранирует лучше, чем новый композит, признает химик, но, по его мнению, это легко компенсировать за счет увеличения толщины конструкции. Кроме того, новый композит полностью экологически безопасен и в производстве, и в применении.

Новый материал, считают его создатели, будет востребован — он устойчив к нагреву и химическому воздействию и может принять требую прочность и жесткость. Особенно пригодится это для экранирования труднодоступные пространства сложной формы. Вдобавок эпоксидная смола дешева и проста в производстве.