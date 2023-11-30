В России разработали заживляющую мазь с человеческим белком

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали уникальную мазь для лечения ожогов, ран и ссадин, в основе которой лежит альбумин — ключевой белок плазмы крови. Ранее существующий препарат с альбумином был признан неудовлетворительным из-за сложности использования и производства, включая спиртовой экстракт, который нельзя было наносить на открытые кожные повреждения.

Новый препарат, разработанный политехниками, использует 20%-й раствор человеческого альбумина, который благодаря своей высокой связывающей способности остаётся отличным переносчиком различных молекул, включая части лекарств. Также он способствует ускоренному заживлению при локальном применении. Мазевая основа состоит из стеариновой кислоты, полисорбата 80, глицерина и карбоната калия с добавлением цитрата серебра в роли консерванта и антисептика.

Множество рецептур были испытаны, и результаты подтвердили, что мазь соответствует стандартам фармакопеи, обеспечивает эффективное воздействие на повреждённую кожу, и не теряет своих свойств в течение длительного хранения. Этот препарат без спирта в составе безопасен и эффективен для прямого нанесения на ожоги и порезы.