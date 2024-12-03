В России разработан ИИ для определения состояния автомобилей по фото

В России завершилась первая олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO), где студенты создали алгоритм, способный обнаруживать проблемы в автомобиле по фото кузова. По данным «Яндекс.Образования», разработка победителей может быть внедрена в сервис «Яндекс.Такси». Организаторы отметили, что участники решали задачи, связанные с реальными запросами бизнеса, что делает их разработки максимально практичными.

Соревнование проходило в два этапа. В отборочном туре команды работали над классификацией МРТ-снимков головного мозга, используя технологии ИИ. Финалисты представили модель, которая помогает диагностировать неисправности автомобилей по снимкам. Победила команда AI Capybara из ИТМО, а второе и третье места заняли студенты из ВШЭ, МФТИ и ИТМО. Призёрам достались денежные награды: 600 тысяч рублей за первое место, 450 тысяч за второе и 300 тысяч за третье.

Для работы над проектами участники использовали реальные данные из базы «Яндекс.Такси» и ресурсы суперкомпьютера cHARISMa от НИУ ВШЭ. В «Яндексе» уже планируют оценить готовые решения на предмет их внедрения. Организаторы добавили, что этот опыт открывает победителям перспективы карьерного роста в сфере искусственного интеллекта.