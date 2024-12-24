В России разработан ИИ-переводчик для видеоконференций

Онлайн-переводчик от IVA Technologies помогает бизнесу легко и быстро преодолевать языковые барьеры во время видеоконференций. Сервис мгновенно переводит речь участников в субтитры, точно понимает профессиональные термины и сохраняет смысл разговора. Онлайн-переводчик интегрирован в популярные корпоративные платформы для видеоконференций, такие как IVA MCU, «ВКУРСЕ» и суперприложение IVA One, обеспечивая удобство и конфиденциальность для пользователей.

Согласно исследованию Data Bridge Market Research, использование ИИ-переводчиков в реальном времени становится важным трендом, особенно для бизнеса в таких сферах, как электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Прогнозируется, что спрос на такие сервисы будет расти в ближайшие годы, так как компании все чаще ищут эффективные решения для обеспечения бесперебойной коммуникации в глобальном масштабе.

По словам генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского, новый переводчик полностью решает проблему языковых барьеров, обеспечивая быстрый перевод с английского на русский и наоборот. Он учитывает отраслевую терминологию, правильно расставляет знаки препинания и определяет пол говорящего, гарантируя при этом полную конфиденциальность. В будущем компания планирует расширить возможности сервиса, добавив поддержку китайского и арабского языков.