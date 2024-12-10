В России разработан кодекс этики для ИИ в медицине

Минздрав России представил новый кодекс этики для использования искусственного интеллекта в здравоохранении, который поможет повысить доверие к этой технологии. Документ был разработан с участием специалистов и экспертов и согласован с Межведомственной рабочей группой по вопросам внедрения ИИ в медицину. В министерстве отметили, что кодекс станет важным шагом для гармонизации процесса создания и внедрения ИИ-систем в здравоохранение.

Цель кодекса — установить этические нормы для разработки и использования технологий ИИ в медицинской сфере. Он отражает мнение профессионалов и учёных о том, как должны развиваться эти технологии, чтобы соответствовать требованиям здравоохранения. Основное внимание уделяется ролям и обязанностям всех участников процесса, чтобы использование ИИ было максимально безопасным и эффективным.

Следование новым правилам должно помочь разработчикам создавать более безопасные и конкурентоспособные решения, а также укрепить доверие граждан к искусственному интеллекту в медицине. Минздрав подчеркнул, что создание такого документа способствует улучшению качества медицинских услуг и обеспечению безопасности пациентов.