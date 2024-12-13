В России разработан материал для долговечных сенсоров токсичных веществ

Учёные из ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова создали новый материал на основе металл-органического каркаса, который может стать основой для быстродействующих сенсоров. Эти устройства смогут эффективно обнаруживать воду и токсичные молекулы, такие как диметилформамид, опасный для здоровья химикат, используемый в производстве. Этот сенсор поможет в химической и производственной безопасности, реагируя на изменения с большой точностью и скоростью.

Ранее для таких задач использовались сольватохромные материалы, которые меняют цвет в зависимости от растворителя. Однако такие материалы часто были токсичны и не долговечны. Новая разработка от ИТМО и Алмазова решает эти проблемы. Учёные создали материал, который не только быстро реагирует на изменения влажности, но и обладает высокой устойчивостью и биосовместимостью. Новый каркас реагирует за 0,1 секунды, что в 600 раз быстрее существующих аналогов.

Исследования показали, что новый материал безопасен для живых организмов. Испытания на рыбе Danio rerio показали, что он не вызывает токсического воздействия при определённых дозах. Это открывает перспективы для использования материала в различных отраслях, например, для создания устройств, которые будут обнаруживать опасные химикаты и воду на производстве. Как пояснила младший научный сотрудник ИТМО Мария Тимофеева, следующая цель — разработать прототип устройства для реального использования на химических предприятиях.