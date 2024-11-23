В России разработан материал для морозостойких батарей электромобилей

Компания «Ампертекс» разработала уникальный композитный материал, который поможет создать батарею для электромобилей, устойчивую к замерзанию. Об этом рассказала операционный директор компании Елена Ершова на форуме AMTEXPO-2024. Она отметила, что новая технология нагрева значительно опережает существующие аналоги по своим характеристикам.

Ключевым элементом разработки стала синтетическая нить, созданная из полимеров и углеродных нанотрубок. Эта инновация обеспечивает надёжный подогрев батареи даже в условиях сильного холода. По словам Ершовой, внедрение такой технологии не только повысит комфорт эксплуатации электромобилей в России, но и увеличит их пробег и количество зарядных циклов.

Эксперты компании уверены, что это решение сделает использование электрокаров в суровом климате более предсказуемым и экономичным. Технология уже вызвала интерес у производителей, стремящихся адаптировать электромобили для работы в условиях низких температур.