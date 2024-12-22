В России разработан первый полностью отечественный высокоскоростной поезд

Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта представил модель первого российского высокоскоростного поезда, который должен развивать скорость до 400 км/ч. Он будет сокращать время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, что значительно быстрее существующих маршрутов. В составе поезда, который будет включать восемь вагонов, все оборудование будет размещено скрыто: либо под вагонами, либо над ними, что поможет снизить аэродинамическое сопротивление. Внутри планируется наличие купейных вагонов, вагонов первого и бизнес-классов, а также вагона-бистро.

Новый поезд, пока не имеющий названия, должен начать курсировать с 2028 года. Например, до Санкт-Петербурга он будет добираться всего за 2 часа 15 минут, что в два раза быстрее, чем современный «Сапсан», который делает тот же путь за 4 часа. В планах к 2030 году запустить 43 состава для высокоскоростной магистрали, которая будет соединять крупные города России. Все компоненты нового поезда будут полностью российскими, а в его разработке участвуют предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска и других городов.

Кроме того, рельсы для новой магистрали, которые уже начали изготавливать на Нижнетагильском металлургическом заводе, будут уникальными. Они будут длиной 100 метров, что уменьшит количество швов и обеспечит более плавный ход поезда. Рельсы также смогут выдерживать экстремальные перепады температур, сохраняя свою прочность даже при -60 градусах. Как и у «Сапсана», новый поезд будет заправляться кварцевым песком для предотвращения пробуксовки, который автоматически подсыпается на рельсы в нужный момент.