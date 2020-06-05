В России разработан робот-массажер для использования в космосе, которым можно управлять с Земли

Известно, что робот, способный осуществлять вакуумный массаж участникам экспедиции МКС, был разработан российскими учеными из Института медико-биологических проблем РАН. Сообщается, что разработанный робот способен осуществлять скользящий баночный массаж спины и грудной клетки космонавтов. Причем для того, чтобы им пользоваться, нет необходимости в участии другого члена экипажа.

Более того, роботизированным массажером для использования в космосе, можно и вовсе управлять прямо с Земли.”Управление массажером может быть программным или через интернет. Показана возможность проведения скользящего баночного массажа на борту космической станции”, - сообщается в опубликованном материале.