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В России разработан робот-массажер для использования в космосе, которым можно управлять с Земли
Он способен осуществлять скользящий баночный массаж спины и грудной клетки космонавтов
Журнал "Авиакосмическая и экологическая медицина" опубликовал новый материал, благодаря которому стало известно, что в России был разработан робот-массажер для использования в космосе, которым можно управлять с Земли.
Известно, что робот, способный осуществлять вакуумный массаж участникам экспедиции МКС, был разработан российскими учеными из Института медико-биологических проблем РАН. Сообщается, что разработанный робот способен осуществлять скользящий баночный массаж спины и грудной клетки космонавтов. Причем для того, чтобы им пользоваться, нет необходимости в участии другого члена экипажа.
Более того, роботизированным массажером для использования в космосе, можно и вовсе управлять прямо с Земли.”Управление массажером может быть программным или через интернет. Показана возможность проведения скользящего баночного массажа на борту космической станции”, - сообщается в опубликованном материале.