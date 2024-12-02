В России разработан сервер с восемью процессорами

Российская компания Delta Computers представила первый в стране восьмипроцессорный сервер Delta Spider на базе Intel Xeon, Scalable Sapphire Rapids. Анонс состоялся в рамках закрытого мероприятия, где также были показаны другие инновационные продукты. По словам генерального директора Андрея Чернышева, сервер разработан в соответствии с международными стандартами и способен решать задачи, требующие максимальной производительности. В конфигурации доступны до 480 ядер и 32 Тб оперативной памяти DDR5, что делает платформу подходящей для крупных предприятий и высоконагруженных приложений.

В числе других новинок — ethernet-коммутатор Delta Dragonfly, работающий на базе Broadcom, Tamahawk 3, и PCIe-коммутатор Delta Firebird, объединяющий до шести устройств в вычислительный кластер. Оба решения поддерживают работу не только в серверных стойках стандартной ширины, но и в OCP-шасси, что отвечает растущему спросу на такие форматы. Кроме того, компания представила систему хранения данных Delta Marlin, поддерживающую до 36 NVMe-накопителей и занимающую всего 2U пространства, что делает её универсальной для разных задач.

Обновлению подверглась и система Delta Sprut — аналог NVIDIA HGX. Новая версия поддерживает карты NVIDIA H100 и обеспечивает гибкую конфигурацию для обучения нейросетей. Чернышев подчеркнул, что 2024 год стал знаковым для компании, которая за восемь лет смогла войти в число мировых разработчиков восьмипроцессорных платформ. Новые решения, созданные российскими инженерами, способны удовлетворить актуальные запросы отечественных заказчиков, включая задачи больших баз данных и сложных аналитических систем.