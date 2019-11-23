В России разработан сервис для распознавания пульса по видео

Отмечается, что данный сервис работает на базе искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения. Так, система анализирует кадры и изучает метрики по мимике, движению глаз, положению тела, голосу, речи, а также жестикуляции. Далее происходит обработка полученной информации и оценка эмоционального состояния человека, а также его поведения.

Кроме того, Neurodata Lab создала технологию, позволяющую выявлять пульс человека по видеоролику. Для этого разработанные алгоритмы выделяют в ролике лицо и шею анализируемого, а после фиксируют изменение цвета пикселей в выделенной области. Именно эти данные имеют связь с насыщенностью крови кислородом и расширением капилляров, благодаря чему и определяется пульс.