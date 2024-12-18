В России разработан симулятор оказания экстренной помощи

Выпускница Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Юлия Колосова, разработала инновационный проект — интерактивные сценарии для медработников, которые помогут им отрабатывать навыки оказания экстренной помощи в таких критических ситуациях, как кровотечения, отёк лёгких и анафилактический шок. Этот проект стал одним из претендентов на участие в конкурсе Всероссийской научной школы «Медицина молодая-2024» в номинации «Цифровой прорыв» и войдёт в сборник проектных работ с публикацией в РИНЦ. По словам представителя МГМУ, работа была признана значимой и перспективной.

Юлия Колосова отметила, что недостаток опыта и страх ошибиться часто мешают начинающим медикам действовать уверенно в экстренных ситуациях. Чтобы преодолеть эти проблемы, был создан VR-симулятор, позволяющий многократно отрабатывать навыки в безопасной виртуальной среде. Это не только снижает финансовые расходы на обучение, но и повышает качество оказания медицинской помощи, поскольку медики могут практиковать действия, не рискуя здоровьем пациента.

Проект уже включает прототип виртуальных тренажёров, которые могут использовать как отдельные специалисты, так и группы медиков. В программе предусмотрены два режима: обучающий, с подсказками, и контрольный, без них. Это позволяет медработникам оценивать свои ошибки и совершенствовать навыки в реальном времени. Юлия уверена, что симулятор будет особенно полезен в области первичной медпомощи и для врачей узкой специализации, а его стоимость окажется в два раза ниже аналогичных решений. Новый VR-симулятор планируют завершить и внедрить уже к 2027 году.