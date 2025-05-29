В России разработан «умный» браслет для пожилых людей

Студент Новосибирского государственного университета создал умный браслет, который помогает следить за здоровьем пожилых людей и тех, кто имеет ограничения по здоровью. Устройство измеряет пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови и даже отслеживает положение пользователя в комнате. При отклонениях от нормы браслет автоматически сообщает врачам, что позволит дистанционно контролировать состояние одиноких пенсионеров в реальном времени.

Разработкой занимается Михаил Евдокимов, студент четвёртого курса факультета информационных технологий НГУ. Его система уже работает в виде прототипа и проходит испытания. Михаил объяснил, что с ростом числа пожилых и хронически больных людей особенно важно создавать удобные и недорогие устройства для наблюдения за здоровьем вне больниц. Существующие решения либо громоздкие, либо слишком дорогие, поэтому он решил сделать компактный и энергоэффективный браслет, который будет посылать данные врачам при необходимости.

Главным элементом комплекса стал браслет, который по внешнему виду похож на обычные смарт-часы, но с меньшими размерами и возможностью расширения за счёт дополнительных датчиков. В системе используются микроконтроллеры, которые собирают и передают информацию с браслета и магнитных сенсоров. Михаил отметил, что его устройство отличается автономностью благодаря собственному аккумулятору и открытой архитектуре, что позволит в будущем улучшать и дополнять его функции под нужды медицинских специалистов.