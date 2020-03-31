В России разработан высокоточный тест на выявление коронавируса

”Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ”, — сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве также заверили, что разработка соответствует актуальным европейским требованиям. Известно, что новый тест помимо выявления коронавирусной инфекции имеет способность обнаруживать РНК вируса MERS-Cov, который, к слову, имеет идентичные симптомы.

На сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 2337 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Так, всего за сутки данный показатель увеличился на 500. Известно о 121 случаях выздоровления, а также о 17 летальных исходах.