В России разработана инновационная маска для защиты от вирусов

По словам представителей госкорпорации, на сегодняшний день завод сфокусирован на производстве система для обеззараживания воздуха. ”После того, как первичный спрос будет удовлетворен, мы намерены переключить часть мощностей на производство индивидуальных средств защиты”, - поделились в Ростехе.

Известно, что инновационная маска способна защитить от различных микроорганизмов и прочих вирусов, попадание в организм которых может быть опасно для человека. Для этого в маску был встроен специальный фильтр, который функционирует на базе технологии фотокатализатора. Так, данный фильтр обеспечивает задержку вредных примесей, тогда как ультрафиолет их расщепляет на воду и углекислый газ.