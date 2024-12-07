В России разработана нейросеть для создания голограмм

Сотрудники Лаборатории фотоники и оптической обработки информации НИЯУ МИФИ представили новую нейросеть, которая позволяет быстро рассчитывать и синтезировать голографические изображения. Это решение призвано заменить традиционные ресурсоёмкие методы расчёта дифракционных элементов, которые используются для формирования 3D-сцен. Разработанная нейросеть под названием 3D-CGH-Net ускоряет процесс создания оптических элементов, обеспечивая при этом высокое качество голографических сцен, что ранее было возможно только с использованием более сложных и медленных методов.

По словам Дмитрия Рымова, сотрудника лаборатории, ключевая особенность их подхода — это использование нейронной сети с уникальной архитектурой. Она эффективно обрабатывает данные о трёхмерных сценах, обучаясь на огромных выборках. Метод уже был успешно протестирован при формировании 3D-сцен с помощью новейших высокоразрешающих модулаторов света, что значительно ускоряет процесс создания голограмм по сравнению с традиционными методами.

Как пояснил профессор Ростислав Стариков, компьютерный синтез голограмм открывает возможности для формирования сложных световых распределений, которые трудно или невозможно создать с помощью обычных оптических инструментов. Это направление имеет огромный потенциал в таких областях, как 3D-визуализация, лазерное управление микрочастицами, фотостимуляция нейронов, а также 3D-печать и создание голографической памяти. Разработка нейросети для синтеза голограмм уже показала свои преимущества, позволяя генерировать мегапиксельные голограммы всего за доли секунды с отличным качеством воспроизведения трёхмерных сцен.