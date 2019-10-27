В России разработана новая методика пластических операций

По новой эндоскопической методике пластическим хирургам больше не требуется делать большие разрезы, достаточно ограничиться тремя проколами в волосистой части головы. Также, для того чтобы зафиксировать мышцы врачам больше не нужно применять медицинские винты и прочие инородные приборы.

”Для фиксации мышцы мы не вкручиваем в голову медицинские винты и не используем инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях, а рассекаем мышцу так, что фактически у нас затылочная мышца начинает тянуть весь лоб назад, поднимая мышцы лба, и фиксируем их при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Этим достигается физиологичность, а также сохраняется индивидуальная мимика”, - поделился главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов.

По словам Иванова, данная методика увеличивает действие операции в два раза. Так, эффект лифтинга после стандартной процедуры длится порядка четырех-пяти лет, тогда как нововведение продлевает его до восьми.