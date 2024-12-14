В России разработана новая модель описания времени

Учёный Саратовского государственного университета (СГУ) разработал новую модель для планирования и управления процессами, которая учитывает все возможные сценарии развития событий. Модель основывается на древовидной структуре алгоритма, позволяя гибко вносить изменения и точно рассчитывать оптимальное управление в зависимости от вероятностей разных исходов. Автор работы, доцент Сергей Бутерин, уверен, что решение будет полезным для учёных, экономистов и разработчиков нейронных сетей. Результаты исследования были опубликованы в журналах Mathematical Methods in the Applied Sciences и Математические заметки РАН.

Исследователи СГУ сосредоточились на моделировании процессов в сложных системах, где данные представлены в виде многомерных структур, так называемых графов. В таких графах связи между элементами (вершинами) несут логическую ценность, что позволяет точно моделировать различные процессы. К примеру, для описания процессов в квантовой механике или органической химии используются квантовые графы, которые можно представить как электрические сети или упругие струнные структуры, где важно учитывать напряжение или натяжение.

Сергей Бутерин предложил новый подход, который отличается от традиционных пространственных графов, предлагая временную интерпретацию рёбер как промежутков времени. В такой системе каждая вершина становится точкой разветвления, где могут быть несколько вариантов развития процесса. Задача управляющего воздействия — привести систему в нужное состояние с минимальными затратами, учитывая все возможные сценарии. Учёные считают, что эта модель поможет точно описывать сложные процессы в разных областях науки и техники, а также будет полезной для разработки нейронных сетей и искусственного интеллекта.