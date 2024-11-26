В России разработано ПО для поиска уязвимости в системах компаний

Специалисты Центра информационной безопасности Университета Иннополис разработали сервис InnoDragon, который помогает компаниям находить и устранять уязвимости в их системах. По словам создателей, платформа проводит многоуровневый анализ, оценивая, как одна уязвимость может привести к взлому других связанных сервисов. Такой подход позволяет выявить слабые места и предотвратить сложные атаки ещё до их возникновения.

InnoDragon также умеет анализировать ошибки, связанные с человеческим фактором. Например, система может обнаружить пароль, случайно оставленный сотрудником в текстовом файле на рабочем компьютере, и предложить скрыть эту информацию. Как отметил руководитель Центра Михаил Серегин, приложение помогает специалистам информационной безопасности отслеживать изменения в системе, включая подключение и отключение сервисов, и проводить тестирование по широкой базе данных уязвимостей.

Кроме поиска уязвимостей, приложение позволяет управлять цифровыми активами компании. Оно упрощает группировку данных, назначение ответственных за задачи и контроль доступа пользователей к информации. Также в платформе есть интерактивная карта, где в удобной форме показана вся сетевая топология организации, что помогает эффективно управлять объектами и поддерживать их связность.