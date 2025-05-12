В России разработано ПО для расчёта параметров биореакторов

Инженеры РТУ МИРЭА разработали удобное программное обеспечение, которое помогает рассчитывать теплообменные процессы в биореакторах. Эта разработка особенно полезна для студентов и инженеров, работающих в биотехнологической сфере. Программа позволяет определять важные параметры, такие как разница температур, количество передаваемого тепла и площадь поверхности теплообмена, делая процесс проектирования оборудования проще и нагляднее.

Существующие профессиональные системы для подобных расчётов, такие как ANSYS или SolidWorks, Flow Simulation, требуют сложного обучения и дорогостоящих лицензий, а ручные методы на базе MATLAB или Excel отнимают много времени. Новая разработка от РТУ МИРЭА занимает промежуточное место между этими решениями, предлагая доступный и эффективный инструмент. Наталия Водолазская, доцент кафедры «Промышленная информатика», отметила, что новая программа упрощает сложные инженерные задачи и помогает студентам лучше понимать работу биореакторов.

Решение актуально не только для учебных целей, но и для реального производства. Точные расчёты теплообмена играют важную роль при создании фармацевтических препаратов и других биопродуктов. Программа уже начала применяться в учебном процессе университета и имеет потенциал для использования в промышленности.