В России разработаны новые методы лечения гепатита В

”ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека”, — поделилась Анна Попова, глава ведомства.

Кроме того, Попова отмечает, что именно благодаря институту Роспотребнадзора в стране впервые были созданы, а также стали использоваться российские наборы реагентов, с помощью которых определяется мутация устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.