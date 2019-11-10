Наука и технологии
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В России разработаны новые методы лечения гепатита В
Которые подразумевают геномное редактирование
Стало известно о создании новых подходов в лечении хронического гепатита В, которые были разработаны Роспотребнадзором. Уникальный метод подразумевает геномное редактирование, что позволяет полностью излечить заболевание не влияя на геном человека.
”ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека”, — поделилась Анна Попова, глава ведомства.
Кроме того, Попова отмечает, что именно благодаря институту Роспотребнадзора в стране впервые были созданы, а также стали использоваться российские наборы реагентов, с помощью которых определяется мутация устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.