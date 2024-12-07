В России разработаны сенсоры для обнаружения органических веществ в воде

Учёные из Института тонких химических технологий имени Ломоносова, РТУ МИРЭА и Тульского государственного университета представили биосенсоры, которые быстро определяют содержание органики в воде. В основе изобретения — наноструктурные медные электроды, способные оценивать биохимическое потребление кислорода (БПК), ключевой показатель качества воды. В РТУ МИРЭА отметили, что новая разработка ускоряет процесс анализа до нескольких минут, тогда как традиционные методы занимают около пяти суток.

Сенсоры работают с помощью закреплённых микроорганизмов, которые реагируют на органические соединения в воде. Это вызывает изменение метаболических процессов, что фиксируется датчиком по увеличению тока на электроде. Доцент кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павел Мельников подчеркнул, что мини-датчики показывают высокую точность и чувствительность, сопоставимую с традиционными лабораторными методами, но значительно проще и удобнее в использовании.

Эксперты уверены, что новое устройство станет прорывом в области экологического мониторинга. Биосенсоры помогут оперативно оценивать качество воды в промышленных и природных объектах, что особенно важно для контроля загрязнений. Исследователи считают, что компактность и доступность технологии открывают широкие перспективы для её применения в экологических и промышленных задачах.