В России разработаны светодиоды для борьбы с депрессией

Российские ученые совместной лаборатории Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии разработали новый тип светодиодов, которые имеют свет, идентичный по спектру пламени свечи. Работающие на базе новых светодиодов устройства, по данным профессора Олега Ракитина, являются полностью безопасными для человека. Более того, они могут уменьшить вероятность возникновения депрессии.

”Солнечное световое излучение в приемлемых дозах обладает общеукрепляющими свойствами, говорим мы о солнце как таковом или о каких-то специально выделенных компонентах этого излучения. Наши западные коллеги вполне легально прописывают отдых на солнце и море как важнейший компонент лечения депрессивных состояний. Свет обладает и психотерапевтическими свойствами”, — поделился Родион Ганопольский, заведующий кафедрой моделирования физических процессов и систем ТюмГУ.