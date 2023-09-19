В России разработают 3D-пространства для дизайнеров

Студенты Санкт-Петербургского университета работают над новым VR-приложением для дизайнеров, названным «Иммерсивный взгляд». Главное его преимущество заключается в том, что оно позволяет дизайнерам моментально вносить изменения в проекты и демонстрировать их клиентам в реальном времени, без долгих процессов рендеринга.

Работая с этим приложением, дизайнеры могут общаться с клиентами и вносить изменения в свои проекты намного быстрее и эффективнее. Раньше этот процесс мог занимать дни из-за необходимости ждать рендеринга для просмотра окончательного результата.

Приложение основано на VR и ПК-технологиях и предоставляет дизайнерам возможность динамически изменять окружение проекта. Команда студентов работает над стратегией взаимодействия с дизайн-студиями и застройщиками для внедрения «Иммерсивного взгляда» на рынок виртуальных 3D-объектов.