В России разработают аналог нейропроцессоров Nvidia

Российская компания «Байкал электроникс» начала разрабатывать собственные процессоры для работы с искусственным интеллектом. Это подразделение сосредоточится на создании специализированных чипов с передовыми технологиями, заявил генеральный директор Андрей Евдокимов.

Главная цель новой команды также заключается в разработке программной системы, которая будет работать с новыми чипами. Максим Маслов, директор департамента ИИ-решений, возглавит это подразделение.

Пока неизвестно, когда проект будет завершён, сколько он будет стоить и где будут производиться новые процессоры. Эксперты полагают, что сейчас производство чипов возможно только за рубежом, и предполагают, что разработка обойдётся в 2 млрд рублей.

Компания Nvidia сейчас лидирует на рынке ИИ-процессоров, как сообщают СМИ.