В России разработают биотопливо из кулинарных отходов

В России разработают биотопливо из кулинарных отходовРазработкой занимались учёные из ТПУ
Российсике учёные работают над созданием технологии получения топлива из кулинарных отходов
Инженеры из Томского политехнического университета активно трудятся над новым видом биотоплива, которое создаётся на основе растительных масел и кулинарных отходов. Исследования включают использование четырёх типов сырья, таких как талловое, рапсовое и рыжиковое масло, а также отходы кулинарного производства. Процесс производства включает каталитический крекинг, гидрокрекинг и процесс Фишера-Тропша.
Хотя учёные уже получили опытные образцы такого биотоплива, предстоит ещё много работы, так как продукт должен соответствовать строгим стандартам по составу и нормативам, не уступая традиционным видам топлива по таким параметрам, как плотность и вязкость. В дополнение к этому, исследователи планируют разработать улучшенные катализаторы для увеличения производства биотоплива и получения продукции с определёнными химическими и физическими характеристиками.
В перспективе инженеры планируют внедрить в производственный процесс алгоритмы искусственного интеллекта, что поможет оптимизировать технологию синтеза биотоплива и упростить настройку параметров в промышленных масштабах.