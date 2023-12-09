В России разработают биотопливо из кулинарных отходов

Инженеры из Томского политехнического университета активно трудятся над новым видом биотоплива, которое создаётся на основе растительных масел и кулинарных отходов. Исследования включают использование четырёх типов сырья, таких как талловое, рапсовое и рыжиковое масло, а также отходы кулинарного производства. Процесс производства включает каталитический крекинг, гидрокрекинг и процесс Фишера-Тропша.

Хотя учёные уже получили опытные образцы такого биотоплива, предстоит ещё много работы, так как продукт должен соответствовать строгим стандартам по составу и нормативам, не уступая традиционным видам топлива по таким параметрам, как плотность и вязкость. В дополнение к этому, исследователи планируют разработать улучшенные катализаторы для увеличения производства биотоплива и получения продукции с определёнными химическими и физическими характеристиками.

В перспективе инженеры планируют внедрить в производственный процесс алгоритмы искусственного интеллекта, что поможет оптимизировать технологию синтеза биотоплива и упростить настройку параметров в промышленных масштабах.