В России разработают детектор одиночных фотонов

В рамках Школы молодых учёных «Оптика и фотоэлектрика квантовых систем» на Институте физики полупроводников СО РАН, Игорь Рябцев, руководитель лаборатории нелинейных резонансных процессов и лазерной диагностики, представил результаты работы над квантовой информатикой. Основное внимание уделено разработке детектора одиночных фотонов (ОЛФД) для оптоволоконных систем квантовой связи.

Этот детектор способен регистрировать одиночные фотоны, передавая закодированную в них информацию. Квантовая связь, используемая в данной технологии, предоставляет высокий уровень безопасности передачи данных, так как изменения квантового состояния фотона обнаруживаются. Проект «Квантовые структуры для посткремниевой электроники» ИФП СО РАН включает в себя технологически сложную задачу создания эффективного детектора одиночных фотонов, который станет ключевым элементом в развитии квантовых линий связи.

Важным шагом в этом процессе стало усовершенствование ОЛФД с применением новой технологии — легирования цинком, что позволило получить патент. Эта инновация открывает новые перспективы в области квантовых технологий, подчёркивая важность отечественной разработки в данной сфере. Специалисты считают, что квантовые коммуникации будут востребованы в различных секторах, включая банковскую сферу, и предполагают выпуск до 1000 детекторов ежегодно.