В России разработают дистанционно управляемую винтовку

”Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передёрнуть”, - поделился источник.

По словам главы частного предприятия-разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS Владимира Злобина, на сегодняшний день компания уже владеет разработками, которые позволят реализовать винтовку с удаленным управлением. Более того, уже начата работа по ее созданию. ”Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, но работа определенно ведется и ведется в инновационном направлении”, - рассказал Злобин.