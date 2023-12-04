В России разработают «дорожную карту» развития майнинга криптовалют

Российская ассоциация криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) создала рабочую группу, которая занимается вопросами развития майнинга в стране. В этой группе участвуют представители государственных органов, эксперты из энергетической сферы и представители майнингового сообщества. Заявленная цель группы — разработать эффективные решения для обеспечения устойчивого экономического развития России.

На сегодняшний момент в России не принят закон, легализующий добычу криптовалюты, и ещё обсуждаются вопросы её регулирования. Предложения о полном запрете операций с криптовалютами в России, включая майнинг, появлялись ранее, но они не получили одобрения. Президент России высказывался против такого запрета. В настоящее время тема криптовалюты остаётся нерешённой, и регулирование этой области ожидается в будущем, возможно, уже осенью 2023 года, согласно заявлению главы комитета Госдумы по финансовому рынку.