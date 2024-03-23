В России разработают «электронный нос» для определения болезней по выдыхаемому воздуху

В лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН провели эксперименты по адсорбции ацетона и других органических веществ на металлоорганической структуре с помощью метода молекулярной динамики. Учёные хотели узнать, насколько эффективно эти материалы могут работать как сенсоры для выявления биомаркеров различных заболеваний в выдыхаемом воздухе.

Исследование показало, что эти структуры успешно улавливают кислородсодержащие биомаркеры, вроде ацетона и летучих жирных кислот. Однако они не так хорошо справляются с уксусным альдегидом или неопентаном. Это может стать основой для использования подобных материалов в медицине для выявления разных заболеваний по их характерным биомаркерам.

Сенсоры для «электронного носа» представляют собой новый метод диагностики заболеваний, основанный на анализе выдыхаемого воздуха. Они могут помочь в медицине для контроля состояния пациентов и обнаружения различных болезней, таких как диабет, рак, панкреатит и другие, что делает их важными в медицинской практике.