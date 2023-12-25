В России разработают ИИ, который рассчитает риски инфаркта

Московские власти планируют усовершенствовать искусственный интеллект, чтобы он мог предсказывать риски инфаркта в течение полутора-двух лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальному развитию, Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в настоящее время активно ведётся работа по обучению модели, чтобы она могла предсказывать вероятность развития инфаркта в будущем. Также планируется использовать искусственный интеллект для предварительного выявления возможных заболеваний у детей.

Заместитель мэра отметила, что в 2023 году проведены эксперименты по интеграции искусственного интеллекта в эндоскопические исследования, в область патоморфологии и цитологии. По её словам, на данный момент существует примерно 10 экспериментальных моделей, гипотез и сервисов, находящихся на стадии глубокой проработки. Эти исследования направлены на дальнейшее улучшение использования искусственного интеллекта в медицине с целью предвосхищения возможных заболеваний.