В России разработают импланты, которые «отключат» чувство боли

Учёные МИЭТ разработали имплантаты для спинного мозга, которые помогают в лечении хронической боли и снижают риск рубцевания при восстановлении нервной ткани. Основной особенностью этих устройств является их способность взаимодействовать с нервной системой без побочных эффектов, характерных для лекарств. Как пояснил профессор Александр Герасименко, нейроинтерфейсы с «умными» свойствами подавляют болевые сигналы, посылая электрические импульсы по нервным путям.

Одна из проблем существующих нейроинтерфейсов — образование рубцов, которые ухудшают проводимость сигналов и могут повреждать нейроны. Новый материал от МИЭТ отличается высокой биосовместимостью, что сводит эти риски к минимуму. Доцент Михаил Савельев отметил, что эксперименты показали увеличение числа нервных клеток на поверхности материала на 10% всего за три дня. Имплантат предназначен для вживления в спинной мозг, где он помогает блокировать болевые ощущения.

Следующим этапом исследования станет разработка композитов с углеродными нанотрубками для перераспределения электрического заряда. Также учёные работают над анализом болевых сигналов с использованием нейроинтерфейсов и технологий искусственного интеллекта. Эти открытия открывают новые перспективы для лечения хронической боли и изучения её причин.