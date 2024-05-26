В России разработают импортозамещающее ПО для Банка Казани

GMCS, компания из группы «Максима», завершила первый этап работы над CRM-системой для Банка Казани. Они использовали российскую платформу GreenData, чтобы быстро запустить функциональные блоки системы: продажи, обслуживание клиентов и маркетинг.

Банк выбрал эту платформу, чтобы иметь независимое от импорта решение, которое можно было бы гибко настроить под свои нужды. Адель Мухаметзянов, директор IT-департамента Банка Казани, отметил, что уже сейчас руководители используют дашборды в системе для отслеживания эффективности работы с клиентами.

CRM-система обеспечивает «воронку продаж» для каждой категории клиентов, а также инструменты для допродаж и работы с лояльностью. Руководители могут легко получать аналитические отчёты по разным аспектам деятельности. Проект планируется завершить к 2025 году, когда в банке будет построена современная CRM-система, полностью соответствующая требованиям отрасли.