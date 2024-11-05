В России разработают карту растений для защиты «коренных» культур

Сотрудники Научно-технологического университета «Сириус» начинают работу над созданием современной геоботанической карты растительности региона. Они намерены выяснить, как на экосистему повлияли изменения климата, деятельность человека и завезённые ранее растения. По информации пресс-службы университета, проект нацелен на сохранение уникальных местных растений и формирование «зелёной платформы» для озеленения территории.

За последние десять лет количество видов растений в этом районе сократилось из-за строительства олимпийских объектов и изменений климата. Учёные проведут комплекс исследований, чтобы описать флору региона и оценить влияние завезённых растений на местные экосистемы. Для точной идентификации видов планируется использовать метод ДНК-штрихкодирования, что позволит более детально понять, как новые растения конкурируют с аборигенными.

Кроме того, исследование будет включать анализ биоразнообразия микроорганизмов в почве. Растения, привезённые на новые территории, меняют условия в почве, что, в свою очередь, влияет на состав микробного сообщества. Проектом руководит Алексей Розанов, который считает, что результаты исследования помогут оценить влияние человека на природу. В планах также создание гербария и составление списка местных растений, подходящих для озеленения, чтобы снизить затраты на их содержание и поддерживать здоровье экосистемы.