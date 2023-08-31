В России разработают квантовый компьютер, который будет в 300 раз быстрее аналогов

В Таганроге, в Научно-исследовательском центре супер ЭВМ и нейрокомпьютеров, создают фотонный суперкомпьютер в рамках научной программы НЦФМ. Этот компьютер будет работать на частоте 1 ТГц, что в триллион раз быстрее, чем самый быстрый электронный процессор сегодня.

Идея за этим проектом — разработка новой архитектуры суперкомпьютеров. Их учёные создают вычислительные элементы и системы для фотонного компьютера, включая арифметико-логические устройства и коммуникацию. Это часть общей задачи российских учёных — создать суперкомпьютеры, которые смогут опережать по производительности современные аналоги.

Хотя идея обнадёживающая, возникают сложности. Например, фотонный компьютер не может иметь свою оперативную и быстродействующую память. Решение — объединить медленную память обычного компьютера с фотонными средствами обработки информации. Учёные уже работают над разработкой специальных устройств для этого, что позволит увеличить производительность этого компьютера значительно.